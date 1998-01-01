Два года в напряжении: Меган Маркл переживает серьезный стресс

Беременная Меган Маркл уже долгое время находится в центре внимания журналистов. За счет герцогини Сассекской уже обогатились ее отец и сестра Саманта. Все это не может не влиять на душевное состояние королевской особы. Сейчас она переживает серьезный эмоциональный стресс и буквально на грани нервного срыва. Об этом сообщила королевский комментатор Лиза Райан.

Эксперт заключила, что в жизни Меган Маркл наступил тяжелый период из-за конфликта с отцом и давления прессы. Причем душевный разлад начался еще задолго до беременности. По мнению Райан, супруга Гарри переживает стресс уже в течение нескольких лет.

— Она ужасно себя чувствует. Это напряжение длится не несколько месяцев, а последние два года. Супруга принца Гарри не может открыто выразить свое мнение. Последний раз она давала комментарий изданию Vanity Fair еще до помолвки, — передают слова специалиста Дни.ру.

Лиза Райан проанализировала письмо, которое Меган написала отцу в августе 2018 года. В нем герцогиня Сассекская попросила не обсуждать ее личную жизнь с журналистами.

— Ты сказал, что я никогда не помогала тебе финансово, и ты никогда не просил меня о помощи, и это неправда. Если ты по-настоящему любишь меня, то прекрати общаться с прессой. Позволь нам жить спокойно. Прекрати обсуждать мои отношения с мужем. Ты лжешь и причиняешь мне боль, — написала Меган Маркл.

Многие почитатели королевской семьи осудили друзей герцогини, которые опубликовали послание. Однако, по мнению Райан, они поступили правильно. Королевский комментатор считает, что близкие Меган Маркл не могли больше видеть, как она страдает. Они решили защитить ее от «алчного» отца.

Ранее Пятый канал рассказал, что старшая сестра уличила Меган Маркл во лжи и неискренности.