«Армия кошек» по борьбе с грызунами может появиться в США

Идея создать «армию кошек», которая бы беспощадно боролась с засильем грызунов на улицах американского Лос-Анджелеса, прозвучала во время заседания совета города. Об этом сообщает издание KTLA.

Такую инициативу предложил президент совета в связи с огромным количеством крыс, которые расплодились на улицах мегаполиса. Однако его идею тут же восприняли в штыки. Главным противником инициативы стал министр здравоохранения, который заявил, что кошачья армия лишь усугубит ситуацию, так как блохи с крыс переберутся на «мяукающих солдат».

Обеспокоенность властей города засильем грызунов вызвана вспышкой тифа в городе, который предположительно может распространяться через блох.

Ранее Пятый канал публиковал видео, как из-за черного кота в Англии приостановили матч.