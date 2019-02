Футбольный матч 25 тура Английской премьер-лиги между командами «Эвертон» и «Вулверхэмптон» на несколько минут был приостановлен из-за черного кота, который выбежал на поле в разгар игры.

Курьезный инцидент произошел на стадионе «Гудисон Парк» во втором периоде. Животное около двух минут бегало по полю на глазах восторженных футбольных фанатов. Матч пришлось приостановить, чтобы ни пушистый, ни футболисты случайно не пострадали.

CAT. ON. THE. PITCH 😺



The most amusement Everton fans will have this afternoon.



📲 Follow all of today’s Premier League action online here: https://t.co/AetYdmxton pic.twitter.com/NeN8lCmBVe