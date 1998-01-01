«Быстрее футболистов»: Из-за черного кота в Англии приостановили матч — видео

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Животное несколько минут бегало по футбольному полю во время матча 25-го тура Английской премьер-лиги между командами «Эвертон» и «Вулверхэмптон».

Фото, видео: Twitter @SkySportsPL, YouTube @Sports Incidents

Футбольный матч 25 тура Английской премьер-лиги между командами «Эвертон» и «Вулверхэмптон» на несколько минут был приостановлен из-за черного кота, который выбежал на поле в разгар игры.

Курьезный инцидент произошел на стадионе «Гудисон Парк» во втором периоде. Животное около двух минут бегало по полю на глазах восторженных футбольных фанатов. Матч пришлось приостановить, чтобы ни пушистый, ни футболисты случайно не пострадали.

В комментариях пользователи сети отметили, что кот бегает быстрее, чем самый скоростной футболист на планете Тео Уолкотт, кто-то обратил внимание на окрас животного и предположил, что именно из-за этого команда «Эвертон» проиграла. По информации RT, игра закончилась со счетом 3:1 в пользу клуба «Вулверхэмптон».

 

Ранее Пятый канал сообщал о том, что пользователей сети покорил кот, спящий в горшке.

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