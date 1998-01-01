Футбольный матч 25 тура Английской премьер-лиги между командами «Эвертон» и «Вулверхэмптон» на несколько минут был приостановлен из-за черного кота, который выбежал на поле в разгар игры.

Курьезный инцидент произошел на стадионе «Гудисон Парк» во втором периоде. Животное около двух минут бегало по полю на глазах восторженных футбольных фанатов. Матч пришлось приостановить, чтобы ни пушистый, ни футболисты случайно не пострадали.

CAT. ON. THE. PITCH 😺



The most amusement Everton fans will have this afternoon.



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В комментариях пользователи сети отметили, что кот бегает быстрее, чем самый скоростной футболист на планете Тео Уолкотт, кто-то обратил внимание на окрас животного и предположил, что именно из-за этого команда «Эвертон» проиграла. По информации RT, игра закончилась со счетом 3:1 в пользу клуба «Вулверхэмптон».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что пользователей сети покорил кот, спящий в горшке.