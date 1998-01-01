Сибирский полпред Меняйло лично контролирует устранение аварии в Хакасии

Полпред президента России в СФО Сергей Меняйло взял на себя работу по устранению последствий масштабной коммунальной аварии в Хакасии пока губернатор республики Валентин Коновалов находится в Сочи, пишет сайт KP.RU.
Меняйло созвал совещание с участием представителей Минстроя, Ростехнадзора, МЧС и администрации города Черногорска, где в результате прорыва магистрального трубопровода без тепла остались более 200 многоквартирных домов и почти 30 социально значимых объектов.
Полпред отметил, что за текущую зиму в регионе произошли четыре крупные коммунальные аварии, и подчеркнул, что подобные чрезвычайные ситуации не должны носить системный характер.
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Представитель президента поставил перед чиновниками задачу снизить риски возникновения техногенных ЧП на энергетических объектах Хакасии.
Ранее Пятый канал рассказывал о замерзающих жителях Черногорска.