Видео: Протестующие на Гаити сжигают флаг США и зовут на помощь Россию

В сети появилось видео, на котором протестующие на улицах столицы Гаити сжигают флаг Соединенных Штатов. Манифестанты, недовольные положением дел в стране, открыто заявляют, что разрывают отношения с Америкой, на улицах Порт-о-Пренса слышны лозунги «Долой американцев!»

— Мы хотим заявить об окончательном разрыве с США, с нас довольно американской оккупации, мы так больше не можем, — сказал один из лидеров протеста.

По мнению людей, вышедших на улицы, нынешний и бывший главы Гаити — ставленники Соединенных Штатов. Недовольные их политикой протестующие призвали на помощь Россию, Китай и Венесуэлу.

Беспорядки в Гаити начались 7 февраля — тогда жители республики вышли на улицы с протестами против действующего президента Жовенеля Моиза. Ситуация вышла из-под контроля и переросла в открытые столкновения с силами правопорядка, как минимум семь человек погибло.

Ранее Пятый канал рассказывал о протестах в итальянской Сардинии.