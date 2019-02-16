«Гимн ролевых игр»: Семенович не на шутку раззадорила поклонников песней к 23 февраля

Известная российская певица Анна Семенович представила свою новую песню «Хочешь» в качестве подарка ко Дню защитника Отечества. В незамысловатой композиции певица предлагает слушателю разные образы для сексуальных фантазий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich) 16 Фев 2019 в 12:55 PST

— Хочешь оденусь лисичкой?

Личной твоей медсестричкой?

А хочешь избавлю от стресса,

Как стюардесса?

Фоловеры артистки ответили на заманчивый призыв.

— Конечно хочу!

— Гимн ролевых игр))

— Прям в пляс хочется сразу

— Анечка, настоящая позитивщица!

Однако многие отметили, что подобный репертуар уже не подходит Анее:

— Вы сами пытались слышать то, что спели??? Это на кого рассчитано? Не дай Бог, моя дочь это услышит!!! Уж лучше (прости Господи) слушает Бузову (хотя тоже не дай Бог).

— Ужас! Какая бессодержательная песня!

— Когда слушала песню было обидно за вас… вы выросли из такого репертуара!!! Смешно и нелепо! Все равно вас люблю… но не песню!

— Это банальная и коммерческая песня. Я буду ждать следующей песни! (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.)

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