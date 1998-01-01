Россиянам больше не понадобится виза при поездке в ОАЭ

Соглашение об отмене визового режима между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вступило в силу 17 февраля. Об этом сообщает «ПолитЭксперт».

Согласно новому положению, теперь российские граждане могут находиться на территории ОАЭ без визы 90 дней в течении периода в 180 дней. Для пересечения границы страны нужен только заграничный паспорт. До этого документ можно было оформить бесплатно при приезде в аэропорт, но только сроком на 30 дней.

Однако тем россиянам, которые планируют учиться, работать или жить в Эмиратах, виза по-прежнему понадобится. Отмечается, что сейчас Москва ведет переговоры еще с рядом стран по поводу установления безвизового режима.

Ранее Пятый канал сообщал, что также отменить визы для туристов из России могут и в Японии.