«С артиста какой спрос»: Шнуров высказался о скандале в семье Марата Башарова

Петербургский музыкант Сергей Шнуров, который является лидером группировки «Ленинград», в свойственной ему стихотворной манере высказался о скандале в семье актера Марата Башарова, якобы связанным с домашним насилием.
По мнению Шнурова, для русского быта характерно насилие, в том числе в отношении слабого пола. Автор отмечает, что рукоприкладство в семье начинается с детства.
Творческое высказывание положительно добрили десятки тысяч подписчиков. Некоторые отметили продуктивность Шнурова в Instagram.
— Серега, ты прям «в каждую бочку затычка» стал… что ни случилось, ты везде, — написал один из комментариев.
16 февраля жена Матара Башарова Елизавета сообщила, что подает на развод. Причиной для громкого разрыва якобы стало избиение артистом супруги.
Ранее Пятый канал рассказывал, как Шнуров прокомментировал скандал с участием Александра Друзя и Ильи Бера.