«С артиста какой спрос»: Шнуров высказался о скандале в семье Марата Башарова

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Лидер группы «Ленинград» написал стихотворение о рукоприкладстве в российских семьях.

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

Петербургский музыкант Сергей Шнуров, который является лидером группировки «Ленинград», в свойственной ему стихотворной манере высказался о скандале в семье актера Марата Башарова, якобы связанным с домашним насилием.

По мнению Шнурова, для русского быта характерно насилие, в том числе в отношении слабого пола. Автор отмечает, что рукоприкладство в семье начинается с детства.

— Нет, не выжить хилым, слабым,
Ты мотай на ус, секи, -
Тумаков дают здесь бабам,
Чтоб боялись мужики.
На стояночке маршруток,
Тетку без билета били,
Край суровый, не до шуток,
Далеко до изобилий.
Не хватало рациона,
Витамины ели редко.
Зато все традиционно
И недалеко от предков.
На примерах каждый рос,
Коррективы жизнь внесет,
А с артиста какой спрос,
Он Народный, вот и все, — пишет Сергей.

Творческое высказывание положительно добрили десятки тысяч подписчиков. Некоторые отметили продуктивность Шнурова в Instagram.

— Серега, ты прям «в каждую бочку затычка» стал… что ни случилось, ты везде, — написал один из комментариев.

16 февраля жена Матара Башарова Елизавета сообщила, что подает на развод. Причиной для громкого разрыва якобы стало избиение артистом супруги.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Шнуров прокомментировал скандал с участием Александра Друзя и Ильи Бера.

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