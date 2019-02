Российский флаг на соборе в Солсбери стал поводом для обсуждений в соцсетях

Российский флаг неожиданно появился на стене собора в Солсбери в воскресенье, 17 февраля. Фотографии триколора быстро распространились в сети. Кто и для чего вывесил флаг Российской Федерации на здании — пока неизвестно. Предполагается, что сделать это мог активист, который ночью забрался на стоящие у стен леса.

В британском правительстве уже прокомментировали инцидент, оценив его как «глупую выходку, высмеивающую серьезные события».

Russian Flag Is Unfurled on Salisbury Cathedral. Residents See a Morbid Prank. pic.twitter.com/SXIpoRLqQG