Российский флаг на соборе в Солсбери стал поводом для обсуждений в соцсетях

Российский флаг неожиданно появился на стене собора в Солсбери в воскресенье, 17 февраля. Фотографии триколора быстро распространились в сети. Кто и для чего вывесил флаг Российской Федерации на здании — пока неизвестно. Предполагается, что сделать это мог активист, который ночью забрался на стоящие у стен леса.

В британском правительстве уже прокомментировали инцидент, оценив его как «глупую выходку, высмеивающую серьезные события».

Russian Flag Is Unfurled on Salisbury Cathedral. Residents See a Morbid Prank. pic.twitter.com/SXIpoRLqQG — ramdeodedra24 (@OdedaraRamde97) 17 февраля 2019 г.

Свою оценку выходке дали и в российском Госдуме. Заместитель председателя комитета по международным делам Ирина Роднина увидела в произошедшем своеобразный символ величия России.

— Наверное, все-таки до людей начинает доходить осознание, что мы не страна кошмаров и ужасов. Наш флаг, где бы он ни поднимался, — это уже момент, чтобы гордиться страной, потому что флаги просто так не поднимаются, — цитирует женщину телеканал «360».

В марте 2018 года именно в Солсбери произошел инцидент, приведший к конфликту Москвы и Лондона, который продолжается до сих пор. Без сознания были найдены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Спецслужбы туманного Альбиона даже якобы нашли исполнителей покушения, однако мужчины, которых Лондон голословно обвинил в преступлении, отрицают свою причастность. По их словам, они прибыли в Солсбери как раз чтобы посмотреть на популярный у туристов собор, который знаменит своим высоким шпилем и древними часами.