Запрет на покупку автомобилей без наличия гаража ударит по авторынку России

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В Госдуме ответили на новость о законотворческой инициативе якобы обсуждаемой депутатами.

Фото: Известия/ Алексей Майшев

Запрет на покупку автомобиля без наличия парковочного места или гаража самым негативным образом отразится на отечественном автомобильном рынке. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов.

— Представьте себе Москву. Завтра нужно купить парковочное место. Оно стоит примерно столько же, сколько машина, значит, надо взять два кредита, значит, машин будут покупать вдвое меньше, и уже более средние слои машину купить не смогут, — цитирует депутата ТАСС.

Кроме того, Ефимов отметил, что претворить в жизнь данную идею в нашей стране «нереально».

Информация о том, что в Госдуме обсуждается запрет на покупку автомобилей без парковочного места или гаража ранее появилась в сетевых СМИ, позднее новость назвали фейковой. Тем не менее, как сообщает «URA.RU» со ссылкой на члена думского Комитета по транспорту и строительству Александра Старовойтова проблема существует и требует решения, однако «все упирается в экономическую составляющую». По словам депутата, прежде чем обязать людей покупать машиноместа, необходимо построить должное количество парковок.

Ранее Пятый канал сообщал, что Москву назвали первой в мире по пробкам, однако в российской столице с этим утверждением не согласны.

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