Запрет на покупку автомобилей без наличия гаража ударит по авторынку России

Запрет на покупку автомобиля без наличия парковочного места или гаража самым негативным образом отразится на отечественном автомобильном рынке. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов.

— Представьте себе Москву. Завтра нужно купить парковочное место. Оно стоит примерно столько же, сколько машина, значит, надо взять два кредита, значит, машин будут покупать вдвое меньше, и уже более средние слои машину купить не смогут, — цитирует депутата ТАСС.

Кроме того, Ефимов отметил, что претворить в жизнь данную идею в нашей стране «нереально».

Информация о том, что в Госдуме обсуждается запрет на покупку автомобилей без парковочного места или гаража ранее появилась в сетевых СМИ, позднее новость назвали фейковой. Тем не менее, как сообщает «URA.RU» со ссылкой на члена думского Комитета по транспорту и строительству Александра Старовойтова проблема существует и требует решения, однако «все упирается в экономическую составляющую». По словам депутата, прежде чем обязать людей покупать машиноместа, необходимо построить должное количество парковок.

Ранее Пятый канал сообщал, что Москву назвали первой в мире по пробкам, однако в российской столице с этим утверждением не согласны.