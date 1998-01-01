Москву назвали первой в мире по пробкам. В Первопрестольной не согласны

Международный аналитический центр INRIX опубликовал рейтинг городов с самыми большими автомобильными заторами. Москва заняла в этом списке лидирующую позицию среди 220 претендентов. По подсчету центра, столичные водители за год проводят в пробках около девяти суток (210 часов). Об этом рассказывает телеканал «360».

При составлении рейтинга впервые собирались данные не только об автомобильных пробках, но и о скорости движения в пиковые часы и на протяжении всего дня. Вторую строчку рейтинга занял Стамбул (157 часов), третье — у столицы Колумбии Боготы (272 часа).

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) усомнились в объективности рейтинга. Дело в том, представители INRIX не обращались к властям за актуальной информацией да и иных сведений о собственных источниках не предоставили.

В ЦОДД рассказали, что противоречия в рейтинге видны невооруженным глазом. Например, лондонцы и римляне проводят в пробках больше времени, чем москвичи, но в списке аналитического центра российская столица все равно на первом месте.

Ранее Пятый канал сообщал о транспортном коллапсе в Москве.