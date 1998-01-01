Премьер-министр Польши отменил поездку в Израиль из-за заявлений Нетаньяху

Польский премьер Матеуш Моравецкий отказался от поездки в Иерусалим за два дня до встречи между странами Вишеградской группы и Израилем. Вместо него отправится глава МИД Польши Яцек Чапутович. Такое неожиданное решение связано со скандальными заявлениями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о Холокосте.

В канцелярии главы польского правительства отметили, что «обвинения в сотрудничестве поляков с нацистами в период Второй мировой войны» не допустимы. При этом было сказано, что премьер Матеуш Моравецкий «очень принципиально относится к этому вопросу».

Скандал разгорелся после публикации речи Нетаньяху в газете The Jerusalem Post. Несмотря на официальные извинения и опровержение части заявлений, посла Израиля срочно вызвали в МИД Польши. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Пятый канал сообщал, что в День памяти жертв Холокоста националисты провели марш в Аушвиц-Биркенау.