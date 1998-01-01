Россиянам обещают сократить сроки планового отключения воды до трех дней

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По словам замглавы Минстроя Андрея Чибиса, такие сроки будут возможны после введения «умных технологий» в ЖКХ в рамках проекта «Умный город».

Фото: Известия/ Зураб Джавахадзе

Плановое отключение горячей воды в России может сократиться до трех дней. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление замглавы Минстроя Андрея Чибиса, сделанное в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

Представитель министерства объясняет это будущим применением в ЖКХ «умных технологий» в рамках проекта «Умный город».

— Разрабатываются технологии, связанные с оптимизацией процессов управления сетями, переключения запорной арматуры, алгоритмами отключения и переключения, которые позволяют радикально сократить сроки отключения горячей воды, — цитирует Чибиса издание.

По словам замглавы Минстроя, в сокращении срока заинтересованы не только люди, которым некомфортно, но и сами коммунальные компании, теряющие прибыль от двухнедельного отключения горячего водоснабжения.

Чибис отметил, что эксперименты показали — срок отключения горячей воды можно сократить до трех дней.

— Достаточно оказалось «умного» подхода с минимальными вложениями, смарт-решениями, которые позволяют и выручку сохранить, и людям комфорт обеспечить, — подчеркнул замглавы Минстроя.

Пилотный проект «Умный город» будет внедрен в 40 городах России. Согласно утвержденному в ноябре 2018 года плану, программа позволит внедрить в городах «умные» системы ЖКХ, а также комфортную и безопасную городскую среду, создать инновационную инфраструктуру и цифровизацию.

Ранее Пятый канал сообщал, что в России ужесточили требования к коммунальщикам — теперь жильцы смогут лишать лицензии недобросовестные управляющие компании.

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