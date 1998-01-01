Второй трейлер обновленного фильма «Хеллбой» появился на сайте YouTube. Как и в оригинальной ленте сюжет разворачивается вокруг сверхъестественного существа из ада, которое несет службу в секретном отделе американских спецслужб.

Вместо Рона Перлмана главного героя в новой экранизации комиксов сыграет 44-летний актер Дэвид Харбор. По сюжету ему будет противостоять звезда Голливуда Мила Йовович в роли Кровавой королевы Нимуэ. Режиссерское кресло занял Нил Маршалл, работавший над сериалами «Игра Престолов» и «Мир Дикого Запада». Действие обновленного «Хеллбоя» будет происходить в Англии.

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