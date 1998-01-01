«Легенда возвращается» — опубликован трейлер нового «Хеллбоя»

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Ремейк культового супергеройского фильма выйдет на экраны 11 апреля 2019 года.

Фото, видео: YouTube / Империя Ужасов Horror Web

Второй трейлер обновленного фильма «Хеллбой» появился на сайте YouTube. Как и в оригинальной ленте сюжет разворачивается вокруг сверхъестественного существа из ада, которое несет службу в секретном отделе американских спецслужб.

Вместо Рона Перлмана главного героя в новой экранизации комиксов сыграет 44-летний актер Дэвид Харбор. По сюжету ему будет противостоять звезда Голливуда Мила Йовович в роли Кровавой королевы Нимуэ. Режиссерское кресло занял Нил Маршалл, работавший над сериалами «Игра Престолов» и «Мир Дикого Запада». Действие обновленного «Хеллбоя» будет происходить в Англии.

Ранее Пятый канал рассказывал о самых ожидаемых боевиках 2019 года. В список вошли сразу несколько продолжения уже полюбившихся зрителям историй.

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