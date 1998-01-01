Немецкие СМИ «лишили» США мирового лидерства

Соединенные Штаты сдают позиции, в то время как Россия, Китай и даже Иран вырываются вперед. Об этом немецкий еженедельник Der Spiegel пишет по итогам Мюнхенской конференции по безопасности.

В издании обратили внимание, что заявления вице-президента Майка Пенса об «американском лидерстве» не соответствуют действительности.

— Удивительный параллельный мир, который он описал в своей речи имеет мало общего с реальностью. Америка не лидирует, она сдает позиции, — говорится в статье.

Также журналисты указали на проблемы в отношениях между Вашингтоном и европейскими партнерами.

— Было ясно, что в понимании Пенса является американским лидерством — один раздает приказы, а другие их выполняют. Это не совпадает с их собственными представлениями о партнерстве, — заключает журнал.

Ранее Пятый канал сообщал, что Трамп призвал Европу «забрать назад» террористов ИГ*.

* — организация запрещена на территории РФ.