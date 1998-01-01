Трамп призвал Европу «забрать назад» террористов ИГ*

Дональд Трамп в своем Twitter призвал Великобританию, Францию и Германию «принять назад» 800 террористов ИГ*, чтобы затем предать их суду. По заявлениям американского президента в том же твите, ИГ* скоро падет и отпустить членов запрещенной организации на свободу будет не лучшей альтернативой.

В следующей публикации Трамп вновь подчеркнул, что США вложили много сил в победу над терроризмом, и теперь пора остальным (вероятно, имелись ввиду европейские страны) внести свой вклад. В завершении, президент отметил, что достигнута 100% победа над ИГ* и после этого США готовятся покинуть Сирию.

Ранее Пятый канал сообщал, что стали известны сроки вывода американских войск из Сирии.

* — организация запрещена на территории РФ