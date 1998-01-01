В России стали чаще умирать от болезней органов пищеварения

Минздрав РФ зафиксировал рост смертности от заболеваний органов пищеварения. Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства, смертность от болезней пищеварительного тракта в 2017 году составила 63,3 на 100 тысяч населения. Это на 28% выше, чем в 2012 году. Тогда по статистике в России умирало примерно 49,4 на 100 тысяч населения.

При этом только от болезней желудка в 2017 году в нашей стране умерли почти 93 тысячи человек, это более чем на 22 тысячи человек больше, чем в 2012 году.

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