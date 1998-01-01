Стали известны новые детали драмы в семье малыша, который провел ночь в парке Москвы

Почему шестилетний ребенок провел всю ночь в парке «Лосиный остров», а мама сообщила об этом в полицию только утром, сейчас выясняют московские следователи. Они допрашивают маму ребенка.

Очевидцы сообщили, что на голове малыша, когда его нашли, был полиэтиленовый пакет. По некоторой информации, мальчик пожаловался, что мама разозлилась на него из-за того, что он чуть не утопил собаку.

Между тем бабушка малыша подтвердила Пятому каналу, что некоторое время назад внук пытался утопить животное. Она также сообщила, что ребенок проблемный и наблюдается у психиатра. В воскресенье, по словам бабушки, дочь возила его в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, а утром позвонила и сказала, что мальчик потерялся, она бросилась искать его и заблудилась. Женщина рассказала также, что ее дочь одинока, развелась с мужем больше четырех лет назад и до сих пор страдает из-за этого, новые отношения у нее не складываются.

Ранее Пятый канал публиковал видео с автозаправочной станции, на которой был обнаружен потерявшийся ребенок, — на кадрах скорая забирает малыша в больницу.