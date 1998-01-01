Услуги Росреестра в Москве в честь 23 февраля и 8 марта предоставят быстрее

Управление Росреестра по Москве и центры госуслуг «Мои документы» запускают совместную акцию ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, в рамках которой в период праздников сроки учетно-регистрационных действий будут сокращены на два дня, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

— В период с 20 по 25 февраля и с 6 по 10 марта 2019 года сроки предоставления услуг Росреестра в центрах госуслуг «Мои документы» будут сокращены на два дня , — говорится в сообщении.

В Росреестре отметили, что правообладатели, физические лица, должны обращаться в центры госуслуг лично, так как акция не распространяется на заявителей, воспользовавшихся услугами риэлторских компаний, и тех, кто обращается по доверенности.

В результате срок предоставления услуг по документам, принятым на государственный кадастровый учет, составит пять рабочих дней. Документов, принятых на государственную регистрацию прав — семь дней. Срок предоставления услуги по документам, принятым на проведение единой процедуры — десять дней.

Ранее Пятый канал сообщал, что Кабмин утвердил список 44 госуслуг, которые должны оказывать повсеместно. В будущем правительство РФ планирует расширять этот перечень.