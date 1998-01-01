«Памятуя былые времена»: зачем Великобритания «кричит» о российской угрозе

Великобритания не впервые заявляет о, так называемой российской угрозе, говоря о намерении продолжать усиление обороны Арктики. Подобные разговоры велись еще по поводу Черного моря, куда англичане отправляли корабли-разведчики, и Атлантики, где им чудились подводные лодки, сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина.

В данный момент Россия придерживается оборонительной стратегии, несмотря на имеющиеся интересы в Арктике. Все действия направлены на укрепление этого протяженного участка и именно для этих целей Северный флот выделен в отдельное стратегическое объединение, говорит эксперт.

По мнению специалиста, Великобритания продолжает пытаться придерживаться политики XIХ и начала ХХ века, когда она была еще великой державой и могла диктовать миру свои условия. Тогда все закончилось для страны полным фиаско и крахом, от нее остались одни острова без Ирландии.

— Памятуя былые времена, они хотят показать, что имеют какой-то решающий вес в международных делах, поэтому порою и бегут даже впереди своего сюзерена, то есть, США , — отмечает Дандыкин.

Военный эксперт подчеркнул, что все нынешние действия Великобритании связаны лишь с политическими моментами, включая Brexit. По его мнению, никакой угрозы для российского Северного флота они не представляют.

Ранее Пятый канал сообщал, что Британия решила усиленно «защищать» фланг НАТО в Арктике от России. Королевская морская пехота будет обучать своих по спецпрограмме, рассчитанной на 10 лет.