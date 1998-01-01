Взломщики украли интимное видео чемпиона «Формулы-1» и Николь Шерзингер

Хакеры украли домашнее интимное видео с участием чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона и певицы Николь Шерзингер, сообщает таблоид The Sun.

На ролике, снятом, скорее всего, в 2015 году, Хэмилтон и Шерзингер предаются интимным утехам в постели. Видео, запечатленное на мобильный телефон, быстро стало популярным и, по словам The Sun, собрало около 300 тысяч просмотров.

Льюис Хэмилтон — британский гонщик, пятикратный чемпион «Формулы-1». Он несколько раз сходился и расходился с Николь Шерзингер, известной по группе Pussycat Dolls, последнее расставание произошло как раз в 2015 году.

Ранее Пятый канал сообщал о хакерской атаке на ВКонтакте.