Видео: «Дождь» в тоннеле зеленой ветки петербургского метрополитена

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По словам очевидцев, вода лилась по стеклам вагонов и даже попадала внутрь.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Пассажиры зеленой ветки петербургского метрополитена в понедельник, 18 февраля, засняли «дождь» в тоннеле «подземки». Как рассказала в интервью Пятому каналу очевидец произошедшего Раиса Мельник, она ехала со станции «Рыбацкое» когда вода потекла в вагон «как из ведра». Пассажирка отметила, что каких-либо объявлений от машиниста по поводу произошедшего не было.

— Я отъехала от станции «Рыбацкое» и поезд начало заливать как из ведра. Все это лилось, вода попала внутрь. Было достаточно страшно. Я очень испугалась, — рассказывает очевидец.

Раиса Мельник добавила, когда состав дошел до станции «Маяковская», воды уже практически нигде не было.

Ранее Пятый канал сообщал, что в метро Петербурга человек упал на рельсы. ЧП произошло утром в субботу, 9 февраля, на станции метро «Новочеркасская».

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