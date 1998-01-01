Видео: «Дождь» в тоннеле зеленой ветки петербургского метрополитена

Пассажиры зеленой ветки петербургского метрополитена в понедельник, 18 февраля, засняли «дождь» в тоннеле «подземки». Как рассказала в интервью Пятому каналу очевидец произошедшего Раиса Мельник, она ехала со станции «Рыбацкое» когда вода потекла в вагон «как из ведра». Пассажирка отметила, что каких-либо объявлений от машиниста по поводу произошедшего не было.

— Я отъехала от станции «Рыбацкое» и поезд начало заливать как из ведра. Все это лилось, вода попала внутрь. Было достаточно страшно. Я очень испугалась , — рассказывает очевидец.

Раиса Мельник добавила, когда состав дошел до станции «Маяковская», воды уже практически нигде не было.

Ранее Пятый канал сообщал, что в метро Петербурга человек упал на рельсы. ЧП произошло утром в субботу, 9 февраля, на станции метро «Новочеркасская».