«Выгнать немедленно!» Жириновский припомнил Сергею Лазареву слова про Крым

Владимир Жириновский обвинил Сергея Лазарева в том, что он не признает Крым российским и предложил немедленно выгнать певца.

— Сейчас Евровидение будет в мае в Израиле, кто едет? Лазарев. Что он сказал про Крым? «Крым — это Украина». Выгнать немедленно! Выгнать, чтобы близко не было этого певца, — заявил депутат в эфире телеканала Россия-1.

Аналогичное заявление Жириновский припомнил и Лолите Милявской.

— У нас Уголовный кодекс есть, возбудить несколько уголовных дел, чтоб все понимали, что не трогайте территорию России, — сказал Жириновский.

Политик, по-видимому, припомнил Лазареву интервью, которое артист дал украинским СМИ в 2014 году. Позже певец заявлял, что его слова были намеренно искажены — он говорил, что ему непривычно осознавать полуостров частью России. Ранее Пятый канал рассказывал, как Лолита Милявская, которой запрещен въезд на Украину, объяснила свои слова о Крыме.