«Ростех» уничтожил ракеты, которые вез в Китай

«Ростех» изготавливает для Китая новые ракеты для систем C-400 взамен поврежденным во время шторма в Ла-Манше. Прежнюю партию пришлось уничтожить. Об этом сообщил в понедельник, 18 февраля, глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов на выставке IDEX 2019 в ОАЭ.

— Контракт давно уже подписан, мы должны были уже все поставить, но, к сожалению, произошла авария — судно, которое везло эти ракеты, попало в шторм. Мы вынуждены были все эти ракеты уничтожить, сейчас изготавливаем новые, — сказал Чемезов.

Как сообщает ТАСС, комплект С-400 был отправлен в Китай тремя кораблями, однако в январе 2018 года стало известно, что один из них попал в сильный шторм и вернулся в порт. Другие два судна продолжили путь с основной частью полкового комплекта. Об их прибытии в КНР стало известно в апреле 2018 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что США ввели санкции а отношении китайских военных из-за закупки Китаем у России десяти истребителей компании «Сухой» и нескольких систем С-400.