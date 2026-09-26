Gallup: более 64% армян поддержали сохранение российской базы

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 27 0

Около 40% граждан республики считает, что военная база обеспечивает безопасность страны.

Армяне за сохранение российской военной базы

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Виноградов

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Более 64% жителей Армении считают, что российская 102-я военная база должна продолжить работу в республике. Такие данные 25 сентября представило агентство Sputnik. Армения со ссылкой на результаты опроса Gallup International Association.

«То есть примерно 65% считают, что военная база должна остаться в Армении», — заявил глава армянского представительства Gallup International Арам Навасардян во время презентации исследования.

Согласно данным опроса, 39,7% респондентов назвали присутствие российской базы необходимым условием для безопасности страны. Еще 24,7% участников исследования выступили за сохранение базы, но с изменением условий ее размещения.

При этом более 28% опрошенных считают, что российские военные должны покинуть Армению. Еще 6,8% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что глава постоянной комиссии по внешним связям парламента Армении Саркис Ханданян заявил о необходимости трансформации отношений с Россией. Он также подчеркнул, что развитие взаимодействий между странами имеет большой потенциал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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