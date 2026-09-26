Двое моряков с загоревшегося на Камчатке судна находятся в тяжелом состоянии

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 22 0

Судьба еще четверых членов экипажа остается неизвестной.

Пожар на судне на Камчатке — что известно о пострадавших

Фото: MAX/МЧС России

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Двое моряков с рыболовного корабля «Триумф», на котором вспыхнул пожар, находятся в тяжелом состоянии. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщило Главное управление МЧС России по Камчатскому краю.

В ведомстве подчеркнули, что весь экипаж был эвакуирован из горящего судна. Четверых доставили в краевую больницу, при этом состояние двоих оценивается как тяжелое, а еще двое — госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

В МЧС отметили, что на борту корабля находились 29 моряков. Спасательная операция завершилась успешно — членов экипажа доставили на берег двумя рейсами. Самочувствие 21 моряка в министерстве охарактеризовали как удовлетворительное.

Пожар на судне «Триумф» в акватории Тихого океана у Камчатки, произошел 26 сентября. В управлении добавили, что четверо моряков числятся пропавшими без вести, их местонахождение не установлено до сих пор.

Ранее моряк Вадим Кутепов рассказал 5-tv.ru рассказал, что после возгорания экипаж оставил корабль и перешел на плоты, которые позже подобрало проходившее мимо судно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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