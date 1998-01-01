Следователи выясняют обстоятельства странного происшествия в Москве, где шестилетний ребенок всю ночь бродил по лесу и чудом спасся. Вот место происшествия — национальный парк Лосиный остров, на северо-востоке столицы. Мама «потеряшки» рассказывает — остановили машину, чтобы проветриться, мальчик в темноте потерялся. Малыш утверждает, что это мама вывела его в лес, надела на голову пакет, связала скотчем и оставила замерзать.

В деталях этой истории разбирался корреспондент Пятого канала Кирилл Ольков.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в сентябре 2018 в парке «Лосиный остров» грибники нашли скелет пропавшего за несколько месяцев до этого частного детектива из Смоленска Владимира Киселева.