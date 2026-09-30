Женщина пришла к могиле неизвестного младенца: убийство могут раскрыть спустя 30 лет

Metro: женщину заметили у могилы неизвестного ребенка, погибшего в 1995 году

Следователи изучают новые версии по делу «Малышки Эйприл» после того, как у ее могилы заметили женщину с расстроенным видом. Правоохранители считают, что информация от очевидцев может помочь установить личность ребенка и обстоятельства ее гибели. Об этом сообщило Metro.

Новорожденную девочку нашли мертвой 3 апреля 1995 года у озера Синглтон в Великобритании. По версии полиции, ребенок умер от удушья. Малышка находилась в пакете из-под салфеток.

Однако установить ее имя, а также личности родителей или родственников не удалось.

Подозреваемого, которого задержали в первые недели расследования, позже освободили без предъявления обвинений.

В 2011 году полиция провела эксгумацию тела девочки на кладбище Байбрук, чтобы получить полный ДНК-профиль. Однако это не помогло раскрыть дело.

В рамках возобновления расследования правоохранители сообщили, что 21 июня у могилы Эйприл заметили женщину. По описанию полиции, это была белая женщина около 40 лет, ростом не выше 170 сантиметров, среднего или худощавого телосложения. На ней были серый короткий кардиган, черные леггинсы и кроссовки. При ней находились две сумки — небольшая через плечо и тканевый рюкзак с цветочным узором.

Старший инспектор Нил Кимбер рассказал, что после публикации электронного обращения полиция получила четыре многообещающие наводки.

«Благодаря электронному досье мы довольно быстро получили много информации, которая начала поступать в комнату для разбора инцидентов. Это привело к тому, что у нас появилось более 25 направлений расследования. Три или четыре из них выглядят достаточно многообещающими», — заявил он.

По словам инспектора, за время расследования полиция получила более 180 показаний и более 80 образцов ДНК. Однако до сих пор остаются неизвестными имя девочки и личности ее родителей.

Кимбер отметил, что расследование продолжается и полиция намерена получить ответы.

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