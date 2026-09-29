Не общались 12 лет: женщина услышала звуки на чердаке и обнаружила своего бывшего

ABC News: женщина услышала звуки на чердаке и обнаружила своего бывшего

Женщина обнаружила на чердаке своего дома бывшего возлюбленного, с которым рассталась более 12 лет назад. Об этом сообщал ABC News.

Несколько дней 41-летняя американка Трейси слышала над головой странные удары.

Она впервые обратила внимание на необычные звуки, когда вернулась домой с детьми. Вместе с двумя старшими сыновьями женщина проверила чердак, но никого там не обнаружила. Дети даже начали шутить, что матери просто что-то слышится.

Однако позднее, когда женщина работала за ноутбуком, с потолка на компьютер и кровать посыпалась штукатурка. Стук продолжался.

«Я знаю, как звучит мой дом», — объяснила Трейси.

Около 02:30 ночи звуки вновь разбудили женщину. Она позвонила племяннику и попросила еще раз осмотреть чердак. В его дальней неосвещенной части мужчина обнаружил незваного гостя.

Им оказался бывший возлюбленный Трейси, отношения с которым закончились более 12 лет назад. По сообщениям, племянник нашел его спящим возле отопительного оборудования.

После обнаружения мужчина выбрался из дома и ушел пешком еще до приезда полиции.

На чердаке нашли следы длительного пребывания

Осмотр помещения показал, что незваный гость мог провести там не один день. Трейси обнаружила на чердаке емкости с мочой и фекалиями и предположила, что мужчина жил над семьей как минимум несколько суток.

Как именно он проник внутрь, осталось неизвестным. При этом ранее бывший возлюбленный уже бывал в доме женщины после их расставания.

Кроме того, незадолго до происшествия мужчина отбывал 90-дневное тюремное заключение за угон грузовика Трейси. По имеющимся данным, на свободу он вышел примерно за две недели до обнаружения на чердаке.

Еще одна деталь встревожила семью после осмотра помещения. Племянник женщины заметил, что через вентиляционные отверстия с чердака можно было видеть ее спальню.

Трейси заявила, что хотела привлечь бывшего возлюбленного к ответственности.

«Я чувствую себя оскорбленной», — призналась она.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.