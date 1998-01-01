В Германии — дискуссия вокруг музея сосисок на месте концлагеря — репортаж

, 22:01 Эфирная новость 15

«Музей жареной сосиски» власти города Мюльхаузена хотят разместить там, где когда-то стояли бараки нацистского трудового лагеря.

Фото, видео: Пятый канал

В Германии в эти дни разворачивается дискуссия на тему: можно ли на месте концлагеря построить музей сосисок? Такая инициатива появилась у властей города Мюльхаузена, где в годы второй мировой находились женские бараки для заключенных Бухенвальда. Сами здания успели снести, и, судя по всему, уже и позабыть собственную историю. Подробности — в репортаже Виталия Чащухина.

Ранее Пятый канал рассказывал о статье в испанской газете ABC, автор которой героизирует «Голубую дивизию» — подразделение испанских добровольцев воевавших с СССР на стороне Гитлера, в том числе и под Ленинградом. Автор статьи называет их «неустрашимыми бойцами», которые «боролись с коммунизмом».

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