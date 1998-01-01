Видео: Испанские СМИ героизировали осаждавшую Ленинград «Голубую дивизию»

, 17:27 Эфирная новость 24

Газета АВС опубликовала хвалебную статью об испанских добровольцах на службе Гитлера.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

В Испании активизировались неофашисты: одна из ведущих газет страны, ABC, опубликовала статью о так называемой «Голубой дивизии» — это добровольцы, которые воевали на стороне нацистов. В частности, они участвовали в блокаде Ленинграда. Журналист цитирует Гитлера: он восхищался «неустрашимыми бойцами», которые «сдерживали натиск армии Сталина и боролись с коммунизмом». Такой взгляд на историю сильно удивил многих испанцев. Они оставили сотни возмущенных комментариев к статье.

— Они боролись против коммунизма? Да они боролись, чтобы защитить газ «Циклон», и камеры, в которых он использовался, чтобы защитить крематории, гетто, массовые убийства, грабежи и вторжения в другие страны.

— «Голубая дивизия» позволила продлить жестокую осаду Ленинграда, в которой погибло более миллиона человек. Это худшее, что было в истории Испании.

— Как можно гордиться теми, кто помогал злейшему врагу человечества — Гитлеру?

Формально Испания сохраняла нейтралитет во Второй мировой войне, но фактически Франко отправлял войска на помощь нацистам. 250-я дивизия добровольцев получила название «Голубая» из-за цвета рубашек солдат.

Ранее Пятый канал сообщал, что глава ОБСЕ обеспокоен ростом национализма и героизацией Бандеры на Украине.

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