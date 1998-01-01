Анонсированная ранее акция нацистов против полиции «Бандера, вставай» проходит в Киеве в понедельник, 18 февраля, сообщает «Новороссия». Мероприятие приурочено к драке ультраправой организации С14 и полиции под зданием Подольского райотдела 9 февраля. Тогда один из спецназовцев крикнул: «Ложись, Бандера!».

Бандеровцы собрались возле Дома офицеров напротив Мариинского парка. После чего участники акции направились к зданию Министерства внутренних дел, где в данный момент проходит митинг. В руках у демонстрантов плакаты «Авакова — в отставку!», «Остановите маски-шоу» и «Безнаказанность порождает насилие». Некоторые держат в руках фотографии пострадавших «активистов». Нацисты скандируют «Авакова-собаку повесить на гилляку».

Как утверждает сайт Страна.ua, выпад радикалов против Министерства внутренних дел имеет предвыборную природу: глава ведомства Арсен Аваков отказался поддерживать Петра Порошенко. И начал активно играть в пользу Юлии Тимошенко и даже, как утверждают, Владимира Зеленского.

На данный момент серьезных стычек между полицией и нацистами не зафиксировано.

Ранее Пятый канал сообщал, что сотрудники МВД Украины устроили флешмоб в честь Бандеры. Так полицейские «извиняются» за оскорбление задержанного националиста.