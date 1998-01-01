Видео: сотрудники МВД Украины устроили флешмоб в честь Бандеры

Украинские силовики решились на провокационный шаг. Полицейские запустили флешмоб в поддержку радикалов. Акцию поддержали сотни правоохранителей, в том числе и руководство.

Например, советник главы МВД Зорян Шкиряк выложил фотографию с портретом Степана Бандеры в рабочем кабинете, а глава Нацполиции Сергей Князев написал, что гордится одной из запрещенных в России группировок. Таким образом стражи порядка извиняются за слова коллеги, который во время задержания националистов крикнул «Ложись, Бандера».

Все произошло, когда радикалы пытались взять штурмом райотдел в Киеве. Слова полицейского спровоцировали очередную агрессию. Полицейское руководство уступило давлению бандеровцев. Офицер был арестован, а вот ранее задержанных националистов суд отпустил на свободу.

Ранее Пятый канал сообщал, что жители Незалежной отметили день рождения Бандеры 1 января в колпаках Санты.