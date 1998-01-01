В ОНК рассказали о содержании Майкла Калви в «Матросской тишине»

Член ОНК Москвы Евгений Еникеев навестил в СИЗО «Матросская тишина» основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, арестованного на два месяца.

По словам Еникеева, американец сейчас находится на «карантине» и попросил себе второй матрас для тюремной кровати из-за старой травмы спины. В целом, Калви не жалуется на состояние здоровья, но испытывает стресс в связи с арестом, сменой обстановки и рациона питания. Представитель ОНК добавил, что вскоре арестант сможет пользоваться библиотекой, где есть литература на английском и французском языках.

Американец пока не может отправлять и получать электронные письма из-за технических проблем в системе «ФСИН письмо», которая не будет работать до марта 2019 года.

Ранее Пятый канал рассказывал об аресте основателя Baring Vostok Майкла Калви по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный».