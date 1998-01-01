Суд арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви

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Предприниматель обвиняется в хищении 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный».

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков, Пятый канал

Басманный суд Москвы арестовал основателя Baring Vostok Майкла Калви по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей банка «Восточный». Заседание проходило в субботу, 16 февраля. По предварительной информации, он якобы обманом убедил одного из акционеров банка «Восточный» принять акции стоимостью 600 тысяч рублей в качестве оплаты долга в 2,5 миллиарда. Вместе с ним в мошеннической сделке участвовали еще пять человек.

Потерпевшими в уголовном деле признаны банк «Восточный экспресс» и миноритарный акционер банка Шерзод Юсупов.

В ходе заседания Майкл Калви заявил, что Первое коллекторское бюро ежегодно получало чистую прибыль в размере 100 миллионов рублей, и уступка его акций банку «Восточный» в счет уплаты долга в 2,5 миллиарда рублей была выгодна кредитору. Тем самым Калви попытался опровергнуть заявление следствия о том, что стоимость компании не превышала 600 тысяч рублей.

Защита намерена обжаловать арест основателя Baring Vostok Майкла Калви. Об этом заявил адвокат бизнесмена. Сообщается, что арестованный Калви на несколько дней будет помещен в СИЗО на карантин, где будет произведен медицинский осмотр.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в пятницу, 15 февраля, были арестованы пятеро фигурантов дела Baring Vostok.

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