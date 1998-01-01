Жители Курил против передачи островов Японии

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Депутаты Сахалинской областной Думы, основываясь на мнении жителей Курильских островов, выступили с заявлением о недопустимости любых притязаний на территорию Курил.

Фото: www.globallookpress.com

Сахалинская областная Дума во вторник, 19 февраля, выступила с заявлением о неотъемлемой принадлежности Курильских островов Российской Федерации. В данном случае депутаты воспользовались своими полномочиями представлять и защищать интересы жителей Сахалина и Курил.

Предварительно на острове был проведен опрос, инициированный после широкого общественного резонанса, который был вызван высказываниями некоторых зарубежных политиков, допускающих притязания на ряд островов Курильской гряды.

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Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил волеизъявление почти 7,7 тысячи человек — это более двух третей от числа совершеннолетних граждан, проживающих на Курильских островах. Опрос проводился в большинстве населенных пунктов Курил, интервьюеры посещали даже поселки с общей численностью населения до 50 человек. Главный вопрос, который задавали жителям островов, звучал так: «Как Вы считаете, Россия должна или не должна передать Японии южные острова Курильской гряды?».

Согласно итогам опроса 96% респондентов однозначно высказались за то, чтобы все острова Курильской гряды находились под юрисдикцией России. ВЦИОМ отмечает, что о территориальных притязаниях Японии оказались осведомлены 98% участников опроса.

Опрос проводился с 11 по 17 февраля. 19 февраля Сахалинская областная Дума на внеочередном заседании после заслушивания доклада генерального директора Фонда ВЦИОМ Константина Абрамова сделала официальное заявление.

— Курильские острова — наши и останутся нашими навсегда! Жители Курильских островов высказали свою однозначную позицию, и Сахалинская областная Дума полностью ее разделяет, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте облдумы Сахалина.

Депутаты также подчеркнули, что правительство Сахалинской области планомерно работает над дальнейшим социально-экономическим развитием Сахалина и Курил.

Ранее Пятый канал сообщал, что Япония добровольно отказалась от фразы «незаконная оккупация Курил».

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