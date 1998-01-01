Жители Курил против передачи островов Японии

Сахалинская областная Дума во вторник, 19 февраля, выступила с заявлением о неотъемлемой принадлежности Курильских островов Российской Федерации. В данном случае депутаты воспользовались своими полномочиями представлять и защищать интересы жителей Сахалина и Курил.
Предварительно на острове был проведен опрос, инициированный после широкого общественного резонанса, который был вызван высказываниями некоторых зарубежных политиков, допускающих притязания на ряд островов Курильской гряды.
Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил волеизъявление почти 7,7 тысячи человек — это более двух третей от числа совершеннолетних граждан, проживающих на Курильских островах. Опрос проводился в большинстве населенных пунктов Курил, интервьюеры посещали даже поселки с общей численностью населения до 50 человек. Главный вопрос, который задавали жителям островов, звучал так: «Как Вы считаете, Россия должна или не должна передать Японии южные острова Курильской гряды?».
Согласно итогам опроса 96% респондентов однозначно высказались за то, чтобы все острова Курильской гряды находились под юрисдикцией России. ВЦИОМ отмечает, что о территориальных притязаниях Японии оказались осведомлены 98% участников опроса.
Опрос проводился с 11 по 17 февраля. 19 февраля Сахалинская областная Дума на внеочередном заседании после заслушивания доклада генерального директора Фонда ВЦИОМ Константина Абрамова сделала официальное заявление.
— Курильские острова — наши и останутся нашими навсегда! Жители Курильских островов высказали свою однозначную позицию, и Сахалинская областная Дума полностью ее разделяет, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте облдумы Сахалина.
Депутаты также подчеркнули, что правительство Сахалинской области планомерно работает над дальнейшим социально-экономическим развитием Сахалина и Курил.
Ранее Пятый канал сообщал, что Япония добровольно отказалась от фразы «незаконная оккупация Курил».