Фото: Умер поцеловавший медсестру моряк с легендарного снимка

Моряк Джордж Мендонса — герой легендарного снимка, поцеловавший свою будущую жену медсестру Гретту Циммер Фридман во время массовой акции в честь японской капитуляции на Таймс-сквер, скончался в возрасте 95 лет в больнице Мидлтауна в минувшее воскресенье, сообщает CBS News.

Этот знаменитый кадр, ставший одним из лучших в 20 веке, сделал фотограф Альфред Эйзенштадт 14 августа 1945 года. Позднее Джордж Мендонса рассказывал, что именно в этот день вернулся из похода в Тихом океане, был подшофе, и когда увидел девушку — не смог сдержаться. Гретта, в свою очередь, рассказала, что не видела, как парень приблизился к ней — поцелуй стал полной неожиданностью.

Джордж Мендонса и Гретта Циммер Фридман прожили вместе 70 лет. Гретты не стало в 2016 году, ей было 92 года, а Джордж не дожил всего пару дней до своего 96-летия.

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