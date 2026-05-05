Полина Гагарина назвала профессию своей мечты после завершения музыкальной карьеры

Дарья Орлова

Известная исполнительница нашла новый источник вдохновения вне большой сцены.

Чем будет заниматься Полина Гагарина после ухода со сцены

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Полина Гагарина: хочу заняться обучением подрастающего поколения

Популярная российская певица Полина Гагарина намерена сменить сферу деятельности и заняться обучением подрастающего поколения после того, как прекратит свои выступления. Об этом сообщил портал 7Дней.ру.

Телезвезда призналась, что именно педагогика и работа с молодежью являются ее главной мечтой на перспективу. По словам артистки, работа в образовательной сфере станет для нее настоящей отдушиной, когда гастрольная жизнь и музыкальные шоу останутся в прошлом.

Гагарина подчеркнула, что ее крайне воодушевляет общение с детьми и возможность внести вклад в их развитие. На текущий момент у знаменитости нет четко сформированного плана действий по запуску собственных педагогических курсов или полноценных программ обучения.

Тем не менее Гагарина выразила уверенность, что со временем обязательно воплотит эту задумку в реальность.

«Моя отдушина — дети. Не в смысле их рожать, хотя это тоже классно. Хотела бы заняться образованием детей. Но обязательно к этому приду, потому что дети меня невероятно вдохновляют», — поделилась своими мыслями исполнительница.

