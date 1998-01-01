Порядок на хлебных полках: Роскачество разработает стандарты «полезного» хлеба

Навести порядок на хлебных полках в магазинах должна инициатива Роскачества, которое намерено разработать и утвердить стандарты для так называемого «полезного» хлеба: злакового, мультизлакового, цельнозернового и тому подобное. Все то, что так ценится сторонникам здорового питания, но юридически — «вне закона». Максим Прихода разобрался в теме.

Ранее Пятый канал сообщал, что Роскачество не смогло найти в России пельменей, достойных «Знака качества». Антибиотики в мясе, загустители, искусственные добавки — это и многое другое используют производители, чтобы удешевить продукт и, как результат, оказаться в большей прибыли.