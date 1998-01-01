Достойных «Знака качества» пельменей в России не нашлось

«Роскачество» не смогло найти в России пельменей, достойных «Знака качества». При проверке во всех образцах продукции были выявлены ингредиенты, не заявленные на упаковке — загустители или искусственные добавки, некоторые производители заменяли продукты на более дешевые — например куриное мясо. Кроме того, в двух образцах из 48 в мясе обнаружены следы антибиотиков в количестве, превышающем допустимое.

Как рассказал ТАСС руководитель «Роскачества» Максим Протасов, производители пельменей уже отреагировали на результаты проверки — некоторые из них сообщили, что усилили внутренний контроль на производстве или сменили поставщиков.

— Каждый производитель старается проанализировать проблему и исправить ее. Потому что, если ты хочешь оставаться на рынке, ты должен честно доносить информацию о своем товаре через маркировку, не врать покупателю, — сказал Протасов.

Ранее, как сообщал Пятый канал, в «Роскачество» выяснило, что каждый третий товар с маркировкой ГОСТ является подделкой.