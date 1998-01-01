В результате пожара в Кудрово пострадали два человека

В поселке Кудрово — это в Ленинградской области — пожар оставил без крыши над головой 20 человек. Они в одночасье лишились своего жилья.

Пламя вспыхнуло в одной из квартир 9-этажного дома. За считанные минуты огонь перекинулся на соседние этажи. В одной из квартир, по словам очевидцев, осталась женщина. Она звала на помощь. Спасателям, которые прибыли на место подобраться к дому удалось не сразу. Весь двор был заставлен припаркованными автомобилями. На помощь пришли соседи и случайные прохожие. Они растолкали машины, освободив путь спецтехнике.

В результате пожара два человека пострадали — пожилая женщина и ребенок надышались угарным газом и сейчас находятся в больнице. Из-за чего вспыхнул пожар пока не известно, в причинах разбираются дознаватели.

Ранее Пятый канал сообщал о крупном пожаре в Новосибирске.