В результате взрыва в Каире погибли двое полицейских

Двое полицейских погибли, еще несколько получили ранения в результате взрыва в Каире. Инцидент произошел во время преследования предполагаемого террориста. Силовики окружили его и предложили сдаться. В ответ тот привел в действие самодельное взрывное устройство. Сейчас район оцеплен, на месте работают следователи и эксперты.

По данным МВД республики смертник был причастен к совершению ряда терактов. Именно он закладывал бомбы на площади Гизы, в центре столицы в прошлую пятницу. Тогда при попытке обезвредить устройство пострадали три человека.

Ранее Пятый канал сообщал о двух взрывах в сирийском Идлибе, в результате которых погибли по меньшей мере десять человек, около 30 ранены.