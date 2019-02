В результате взрывов в сирийском городе Идлиб погибли по меньшей мере десять человек, около 30 ранены. Об инциденте сообщила организация «Белые каски».

A double explosion just happened in #Idlib city, Reports of casualties among civilians, and civil defence teams. Our teams working on an immediate response to the explosion area, rescuing the civilians and secure the area. #Syria pic.twitter.com/fuzYrkZf67