Взрыв прогремел в центре Каира

В столице Египта Каире поздним вечером в понедельник, 18 февраля, прогремел взрыв. О происшествии сообщают местные средства массовой информации.

Известно, что ЧП случилось в центре города. Неподалеку от места взрыва находится университет Аль-Азхар. По сообщению телеканала Sky News Arabia, инцидент мог быть подстроен террористом-смертником. Также предполагается, что это могло произойти во время преследования подозреваемого сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время известно о трех погибших, один из них — полицейский. Официальной информации о взрыве от полиции или властей Каира пока не поступало.

Ранее Пятый канал сообщал, что два взрыва прогремело в сирийском Идлибе.