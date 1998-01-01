Улетел, но обещал вернуться: оскандалившийся Друзь собирается в Калифорнию

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь готовится к отъезду в Калифорнию. В США у оскандалившегося знатока запланирован ряд мероприятий.

По сообщению издания «Московский комсомолец», во время американской поездки Друзь проведет презентацию книги для детей «Эня, Томас и другие», в которую вошли некоторые его стихотворения. Организаторы мероприятия отметили, что «и не думали ничего отменять». Сообщается, что вход на презентацию будет платным — от пяти долларов за билет. Сама книга с автографом автора стоит порядка 20 долларов. Также в Калифорнии Друзь проведет лекцию об основных ценностных установках при воспитании детей.

Ранее Пятый канал рассказывал о скандале, в центре которого оказался Александр Друзь и главный редактор одного из телешоу Илья Бер, в результате которого обоих мужчин отстранили от участия в ЧГК и программе «Кто хочет стать миллионером?».