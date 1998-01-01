В Австралии донор спермы обещает женщинам «чудо зачатия» после секса с ним

В Австралии объявился чудо-оплодотворитель — донор спермы, который намерен осчастливить будущим материнством 2,5 тысячи женщин. Об этом сообщает издание The Mirror.

Мужчина, именующий себя Джо «Донор», рассказал, что ранее уже пытался помочь 800 женщинам в США и Южной Америке, и стал отцом как минимум сотни детей. Он уверен, что помогать клиенткам забеременеть при помощи полового акта куда эффективнее, чем предоставлять сперму в пробирке. К тому же, большинство женщин сами склоняются к «естественному оплодотворению».

Своим клиенткам донор никогда не рассказывает о себе и о своем здоровье. Он считает себя настоящим «чудотворцем», так как помогает женщинам избежать «страшной катастрофы», причем делает это практически бесплатно: деньги за услуги он не берет, а только просит возместить транспортные расходы.

Однако врачи такого энтузиазма не разделяют. Эксперт по семейному праву Стивен Пейдж отметил, что «Донор» подвергает риску клиенток и их потенциальных детей. По его словам, мужчина может стать разносчиком страшной инфекции и передать ее другим женщинам.

Ранее Пятый канал сообщал, что американец неожиданно узнал, что стал отцом 24 детей.