Американец неожиданно узнал, что является отцом 24 детей

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Нужда заставила Питера Элленштейна в юности стать донором спермы, и спустя 30 лет его нашла дочь, которая отыскала еще более двух десятков своих биологических братьев и сестер.

Фото, видео: YouTube / The Sun

Невероятная история произошла с американцем Питером Элленштейном. 57-летний актер и продюсер неожиданно узнал, что является отцом 24 детей. И это не предел — в мире могут жить еще десятки его отпрысков.

Изданию The Sun новоявленный отец рассказал, что когда-то в юности, пытаясь начать актерскую карьеру в Лос-Анджелесе, он вынужден был стать донором спермы, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Приятели всегда шутили, что у него, наверное, много детей, и тем не менее он был ошеломлен, когда получил сообщение от дочери Рейчел.

 — Это был огромный шок, и мне понадобилось около восьми часов, прежде чем я вообще ответил на ее сообщение, — говорит Питер.

Мужчина позвонил в крио-банк, где ему сказали, что не хранят информацию о том, сколько женщин зачали ребенка от его биоматериала, но по миру могут ходить еще десятки его отпрысков.

— Если бы мне полтора года назад сказали, что такое должно произойти, я бы сказал — нет, нет, спасибо, я не хочу этого. Но это лучшее, что когда-либо случалось со мной, поскольку оно открыло мне совершенно новое понимание того, что значит жить, — признался Питер.

twitter @ScornedWomanX

Издание отмечает, что больше всех такому повороту событий рада мама Питера Элленштейна, которая в один момент стала бабушкой 24 внуков.

Ранее Пятый канал рассказывал историю американского художника Майкла Рубино, который таким же образом оказался отцом 19 детей и познакомился со всеми из них.

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