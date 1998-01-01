Врио главы подмосковного Дзержинского подозревается в получении взятки

Следователи возбудили уголовное дело в отношении врио главы администрации городского округа Дзержинский Сергея Грибинюченко. Его подозревают в получении крупной взятки.

По информации Пятого канала, чиновник обещал покровительство одной из частных компаний при исполнении муниципальных контрактов за вознаграждение в размере 20 тысяч долларов (около 1,3 миллиона рублей). 18 февраля его задержали с поличным в результате совместной операции ФСБ и Следственного комитета.

Экс-глава Пушкинского муниципального района Московской области Грибинюченко был назначен на новую должность всего две недели. Проводятся оперативные мероприятия и выемка полученных средств. Другие детали произошедшего пока не разглашаются.

Ранее Пятый канал сообщал, что бывший следователь на Алтае приговорен к 10 годам за взятку.