Ни пули, ни кувалда не берут: Новое сверхпрочное стекло создали в Петербурге

, 13:18 Эфирная новость 28

Новый материал с успехом прошел тестовые испытания.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Ученые из Петербурга изобрели сверхпрочный материал который ни пули, ни кувалда не берут. «Антивзлом плюс» — это стекло, разбить которое, как показала практика, невозможно. Специалисты уверены: такая броня найдет применение и в военной, и в гражданской промышленности.

Чтобы проверить новейшую разработку ученых-оборонщиков из Петербурга, на тестовом полигоне зарядили легендарный «Стечкин». «Антивзлом плюс» с успехом прошел испытание. Теперь новинка пригодится и военным, и гражданским. Из этого антивандального материала можно изготавливать окна, автобусные остановки, витрины и рекламные щиты.

Ранее Пятый канал сообщал, что в России создали небьющееся стекло для смартфонов.

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