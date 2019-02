Видео: Несколько сотен человек эвакуировали из римского аэропорта Чампино

Один из самых загруженных аэропортов Италии, Чампино, был эвакуирован во вторник, 19 февраля. Пожарная сигнализация сработала около восьми часов утра, когда едкий дым повалил из подвального помещения в главном терминале.

Fire at Rome Ciampino airport this morning, departures has been closed for the past hour and a half. This queue is for the only available toilet (in arrivals) ☹️@TheLocalItaly pic.twitter.com/1uwPcSoS4p